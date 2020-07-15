Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игроком XXI века по соотношению голов к проведенным матчам на клубном уровне, утверждает портал Give Me Sport.

Всего на профессиональном уровне 33-летний аргентинец провел 726 матчей, в которых записал на свой счет 630 мяча - 0,87 за игру.

На втором месте оказался португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он забил 626 мячей в 812 играх (0,77).

Замкнул тройку лидеров польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски (345 голов в 472 матчах, 0,73).

Первую десятку самых эффективных голеадоров дополнили Луис Суарес (0,67), Неймар (0,65), Килиан Мбаппе (0,65), Гарри Кейн (0,63), Златан Ибрагимович (0,62), Эдинсон Кавани (0,61) и Руд Ван Нистелрой (0,60).

???????? 40. David Villa (0.48)

???????? 30. Luca Toni (0.49)

???????? 20. David Trezeguet (0.53)

???????? 10. Ruud van Nistelrooy (0.60)

???????? 5. Neymar (0.65)



Lionel Messi's record is FAR superior to Cristiano Ronaldo's ???? https://t.co/2hb1pj2Uqf— GiveMeSport (@GiveMeSport) July 14, 2020

Отметим, что Лионель Месси ранее также был признан самым эффективным бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Он первенствовал в рейтинге с коэффициентом 0,8, забив забил 114 мячей в 141-м матче главного еврокубка.

Вторую позицию занял голландский экс-форвард "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистерлой (0,77), а третью - Криштиану Роналду (0,76).