Ника Песчинская / Youtube.com Российский легкоатлет Матвей Волков, которого считают одним из самых перспективных шестовиков мира, переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство будет выступать за команду этой страны на международных стартах

Ника Песчинская / Youtube.com

Российский легкоатлет Матвей Волков, которого считают одним из самых перспективных шестовиков мира, переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство будет выступать за команду этой страны на международных стартах.

16-летний прыгун не выступал за национальную сборную на международных стартах, поэтому не имеет спортивного гражданства РФ, которое вскоре станет "волчьим билетом" для всех легкоатлетов.

Совет Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в конце июля готовится принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных стартах в любом статусе из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Выдача им нейтрального статуса уже приостановлена.

"Нами было принято решение переехать в союзное государство - Белоруссию. Речь о смене нашего гражданства не идет, речь идет о получении вида на жительство, которое дает право выступать за легкоатлетическую федерацию Белоруссии, и он получит право выступать на международных соревнованиях", - сообщил ТАСС отец и тренер спортсмена Константин Волков, добавив, что такое решение принималось родителями, так как его сын несовершеннолетний.

29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет).

5.50



15 years Matvey Volkov in Moscow



???????????????? pic.twitter.com/MenQU9e6zt— Konstantin Kan (@knstntn_kan) February 29, 2020

Окончательное решение о праве Матвея выступать за Белоруссию будет приниматься World Athletics. Получать вид на жительство семья будет на общих основаниях, а переезд на постоянное место жительство состоится в ближайшее время.

Глава Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский считает, что Волков станет серьезным усилением для национальной сборной страны, так как в мужских прыжках с шестом у белорусов нет молодых спортсменов такого уровня.

"Как я уже ранее говорил, мы очень внимательно следим за тем, что происходит в российской легкой атлетике и как складываются у наших соседей отношения с World Athletics, - отметил Девятовский. - И нам все это не безразлично, мы очень хотим, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась, и российские легкоатлеты получили право выступать на международных стартах под флагом своей страны. Поверьте, мы не хотим озолотиться, воспользовавшись чужими проблемами".

Девятовский ранее уже заявлял, что Белоруссия готова предоставить гражданство российским легкоатлетам, чтобы те имели возможность выступать на международных соревнованиях, ибо их по-человечески жаль.

Единственная в истории легкой атлетики трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене неоднократно заявляла, что не исключает вариант ухода из сборной России из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики. Другие лидеры российской легкой атлетики Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков во вторник сообщили, что также не исключают переход под флаг другой страны.