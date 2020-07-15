ww.fclm.ru Тренер призвал футболистов "Локомотива" купить квартиру семье умершего коллеги

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Тренер академии московского "Локомотива" Игорь Дрыков призвал игроков основного состава команды перечислить деньги на приобретение квартиры для семьи умершего во время тренировки футболиста Иннокентия Самохвалова, так как руководство клуба помогать ей отказалось.

22-летний воспитанник клуба Самохвалов, выступавший за фарм-клуб железнодорожников "Казанка", скончался в апреле 2020 года во время индивидуальной тренировки. По официальной версии, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Самохвалов занимался в системе "Локомотива" с третьего класса. В составе железнодорожников он выигрывал молодежное первенство России. У него остались супруга и сын.

"Для меня это личная история. Я выпускник "Локо" и действующий тренер академии. Я просто не могу пройти мимо этого. Для такого великого клуба это в первую очередь темное пятно. И это пятно еще можно отстирать. Если у клуба нет возможности помочь, то почему бы не помочь футболистам основной команды. Если каждый из основного состава выделит 3-5% от своей зарплаты, то это уже будет полноценная квартира", - написал Дрыков в Instagram.

Ранее мать Самохвалова сообщила, что обращалась к руководству клуба с просьбой о приобретении квартиры для вдовы и сына футболиста, которые снимают жилье и остались без единственного кормильца. Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил ей, что в данный момент у клуба такой возможности нет.