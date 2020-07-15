Хоккеист Артемий Панарин вошел в число номинантов на "Тед Линдсей Эворд"

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вошел в тройку номинантов на трофей "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку сезона по мнению коллег.

Панарин в текущем сезоне набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков 69 играх, разделив третье место в списке бомбардиров с чешским форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком. Несмотря на досрочное завершение регулярного чемпионата из-за коронавируса, этот сезон для россиянина является самым результативным в карьере.

Помимо 28-летнего Панарина в тройку номинантов на "Тед Линдсей" вошел канадец Натан Маккиннон из "Колорадо" и лучший бомбардир регулярного сезона немец Леон Драйзайтль из "Эдмонтона", записавший в свой актив 110 (43+67) очков.

The players have voted and the results are in!



Your 2019-20 #TedLindsayAward finalists are Leon Draisaitl, @Mackinnon9 and @artemiypanarin. All three top vote-getters are seeking their first TLA: https://t.co/2z2c05bbA6 pic.twitter.com/MU1ePPtqtM— NHLPA (@NHLPA) July 14, 2020

Действующим обладателем трофея является другой россиянин - нападающий "Тампы" Евгений Кучеров, установивший в прошлом сезоне с 128 (41+87) очками рекорд результативности среди россиян в НХЛ. Помимо него, из россиян эту награду также получали Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008-2010) и Евгений Малкин (2012).