swisshippo / DepositPhotos ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира по футболу 2022 года

swisshippo / DepositPhotos

Международная федерация футбола (ФИФА) в среду опубликовала утвержденный календарь финальной стадии розыгрыша чемпионата мира по футболу, который пройдет зимой 2022 года в Катаре. Расписание матчей доступно на официальном сайте ФИФА.

Турнир примут семь городов и восемь стадионов. Матч открытия турнира состоится 21 ноября 2022 года в городе Эль-Хаур в 11:00 по европейскому времени. Один его участник уже известен - это команда хозяев турнира.

Встречи группового этапа чемпионата мира-2022 будут начинаться в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00 по европейскому времени, матчи заключительного тура группового этапа и игры плей-офф - в 16:00 и 20:00.

Время старта и арены для каждого матча будут выбраны после жеребьевки финальной части ЧМ-2022.

Групповая стадия продлится 12 дней и завершится 2 декабря, а уже на следующий день матчами 1/8 финала стартует игра на выбывание. Четвертьфиналы ЧМ-2022 намечены на 9-10 декабря, а полуфиналы - 13-14 декабря.

???? 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE ????



???? It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 ????



????️???? https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря на 80-тысячном стадионе в городе Лусаил и начнется в 16:00. Днем ранее в Дохе бронзовые медали разыграют неудачники полуфинальных матчей.