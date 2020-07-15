Lia dae / wikipedia.org Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым, предыдущей командой которого был московский ЦСКА

Lia dae / wikipedia.org

Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым, предыдущей командой которого был московский ЦСКА. Соглашение с 29-летним олимпийским чемпионом в составе сборной России рассчитано на два года.

Калинин перешел в ЦСКА из петербургского СКА в августе 2018 года в обмен на нападающего Андрея Кузьменко. В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина (2019) и чемпионом страны (2019, 2020).

В прошедшем сезоне форвард набрал 10 (7 голов + 3 передачи) очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В составе сборной РФ Калинин выиграл Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, а также завоевал золотые (2014) и бронзовые (2016) медали чемпионатов мира.

29-летний нападающий Сергей Калинин (10 очков, 57 игр) продолжит карьеру в @HCTraktor1947. pic.twitter.com/ZK8cjwuB3w— КХЛ (@khl) July 15, 2020

Отметим, что армейский клуб в нынешнее межсезонье покинула целая плеяда выдающихся хоккеистов, включая олимпийских чемпионов Кирилла Капризова, Михаила Григоренко и Илью Сорокина. Все они приняли решение продолжить карьеру в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ).