Московский "Спартак" на своем поле обыграл грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе "Открытие-Арена" завершилась со счетом 3:0 в пользу ее хозяев.

Мячи забили Роман Зобнин (51'), Александр Соболев (81') и Гус Тиль (90'). Еще один гол спартаковца Эсекьеля Понсе на 29-й минуте был отменен из-за офсайда после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Главный тренер москвичей Доменико Тедеско пропустил игру из-за трехматчевой дисквалификации, наложенной по итогам встречи 27-го тура против московского "Локомотива" (1:1). Командой руководил Андреас Хинкель.

58' | Доменико Тедеско наблюдает за игрой из окна своего кабинета.#СпартакАхмат - 1:0 pic.twitter.com/T16MaLBsjf— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 15, 2020

"Спартак" прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в Премьер-лиге, длившуюся с 20 июня. За тур до финиша чемпионата красно-белые поднялись в турнирной таблице на восьмое место, набрав 36 очков, "Ахмат" (31 очко) идет 13-м.

В другой игре футболисты "Краснодара" на выезде сыграли вничью 0:0 с самарскими "Крыльями Советов". На 67-й минуте арбитр встречи после использования VAR отменил из-за офсайда гол полузащитника "Крыльев Советов" Максима Глушенкова.

"Краснодар" занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 49 очков в 28 матчах. Отставание краснодарской команды от идущего вторым московского "Локомотива" составляет два балла, однако у железнодорожников есть матч в запасе. Второе место гарантирует участие в групповом этапе Лиги чемпионов, третье - дает право на участие в квалификации.