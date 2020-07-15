"Уфа" готовится играть с "Динамо", несмотря на новые случаи заражения COVID-19

В футбольном клубе "Уфа" зафиксировано два новых положительных теста на коронавирус, несмотря на которые башкирская команда готовится к очередном матчу российской Премьер-лиги против столичного "Динамо".

Уточняется, что футболисты "Уфы" проводили тренировки в бесконтактном режиме, и по договоренности с Роспотребнадзором не будут отправлены на обязательный 14-дневный карантин.

Об этом сообщил газете "Спорт-Экспресс" председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

"У нас еще два положительных случая, - заявил он. - Но матч матч с "Динамо" состоится. Понимая все сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть".

Встреча "Уфа" - "Динамо" в рамках 29-го тура РПЛ должен состояться 16 июля.

Все билеты на матч #УфаДинамо куплены!



Весь билетный лимит в 10% от вместимости стадиона "Нефтяник" реализован! В свободной продаже билетов на матч "Уфа" - "Динамо" больше нет!



Ждем счастливых обладателей билетов в этот четверг в 20.00 ч. на нашем стадионе!



Вместе мы победим! pic.twitter.com/iAZN7IlHno— ФК УФА (@UfaFc) July 14, 2020

Ранее сообщалось об одном положительном тесте результат теста на коронавирус у представителя "Уфы", которая в прошлом туре играла с московским "Локомотивом" (1:1). Башкирская команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.