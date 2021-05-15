Футбольный комментатор Георгий Черданцев, который также ведет аналитическую программу "Все на Матч!", рассказал на ютуб-канале Sports Интервью , сколько зарабатывает на ТВ.

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около 1 миллиона рублей в месяц

"Я - единственный снабженец в семье. У меня нет ни бабушек, к сожалению, ни дедушек. Я содержу родителей на протяжении многих лет, - сетует журналист. - Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Если я могу себе позволить полететь куда-то бизнес-классом, полечу бизнес-классом, не буду откладывать. Более того, я считаю, что зарабатываю мало. До смешного мало".

в Европе коллеги зарабатывают больше

"С моим опытом работы, моим статусом и количеством рекламы, которую генерирует программа "Все на Матч!", надо сравнивать с европейскими коллегами. Если в евро пересчитать, то вообще смех. Мой коллега из Италии, который ведет подобную программу, у него контракт на полмиллиона евро в год. Это уже деньги. Вообще, не понимаю, почему у нас такое отношение к зарабатыванию денег. Это какой-то Советский Союз", - скромно заключил журналист.