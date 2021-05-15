В Праге сборная России по хоккею со счетом 0:4 проиграла команде Чехии в последнем матче заключительного этапа Евротура - Чешских игр. Заброшенными шайбами у хозяев льда отметились Филип Задина (11'), Иржи Секач (21', буллит), Якуб Флек (32') и Томаш Зогорна (41')

Хоккей России / Twitter

В Праге сборная России по хоккею со счетом 0:4 проиграла команде Чехии в последнем матче заключительного этапа Евротура - Чешских игр. Заброшенными шайбами у хозяев льда отметились Филип Задина (11'), Иржи Секач (21', буллит), Якуб Флек (32') и Томаш Зогорна (41').

В первой встрече скоротечного турнира россияне обыграли шведов (6:4), а затем уступили финнам (1:4).

Команда Валерия Брагина заняла четвертое место в турнирной таблице Чешских игр с тремя очками. Победителями заключительного этапа Евротура стали чехи (8), второе место заняли шведы (4), третье - финны (3).

После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей. В активе россиян 27 очков в Евротуре, второе место заняли чехи (19), третьими стали шведы (15), четвертыми - финны (11).