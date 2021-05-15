Бразильский политик и активист за права сексуальных меньшинств Агрипино Магальяэш обвинил футболиста французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в том, что он планировал вооруженное нападение на него, сообщает lobianco.ig.com.br .

Магальяэш подал иск в суд Сан-Паулу, в котором выдвинул обвинения после серии своих репортажей о предполагаемых гомофобных выступлениях Неймара. Политик также обвинил адвоката знаменитости Дави де Пайву Косту Тангерину в смертельных угрозах.

Истец утверждает, что вынужден скрываться из страха, исходящей от Неймара и его адвоката, и заявляет, что "его уже ограбили по их приказу". Магальяйнш отмечает, что опасается за свою жизнь и меняет адрес, поскольку боится, что угроза станет реальностью.

Политик хочет добиться выплаты компенсации в размере 155 тысяч евро. В материале также говорится, что Неймар в разговоре с друзьями оскорбил бывшего бойфренда своей матери.