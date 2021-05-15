Бразильский политик и активист за права сексуальных меньшинств Агрипино Магальяэш обвинил футболиста французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в том, что он планировал вооруженное нападение на него, сообщает lobianco.ig.com.br.
Магальяэш подал иск в суд Сан-Паулу, в котором выдвинул обвинения после серии своих репортажей о предполагаемых гомофобных выступлениях Неймара. Политик также обвинил адвоката знаменитости Дави де Пайву Косту Тангерину в смертельных угрозах.
Истец утверждает, что вынужден скрываться из страха, исходящей от Неймара и его адвоката, и заявляет, что "его уже ограбили по их приказу". Магальяйнш отмечает, что опасается за свою жизнь и меняет адрес, поскольку боится, что угроза станет реальностью.
Политик хочет добиться выплаты компенсации в размере 155 тысяч евро. В материале также говорится, что Неймар в разговоре с друзьями оскорбил бывшего бойфренда своей матери.
На прошлой неделе Неймар подписал новый контракт с "Пари Сен-Жермен" до 2025 года. Бразилец перешел в столичный клуб из испанской "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 млн евро, став самым дорогим футболистом мира. В составе парижского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза - обладателем Кубка Франции и Кубка лиги, три раза выиграл Суперкубок Франции.