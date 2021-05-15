Российский нападающий клуба "Вашингтон" Александр Овечкин не беспокоится о ситуации с новым контрактом. Комментарий нападающего приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

13-летний контракт россиянина со столичным клубом, который он подписал в январе 2008 года без помощи агентов, завершается по окончании нынешнего сезона.

"Меня это не волнует, почему это должно меня волновать? Мы хотим победить, хотим выиграть Кубок Стэнли еще один раз для города и для нас", - приводит слова Овечкина a href="https://www.nhl.com/"> официальный сайт НХЛ.

"Алекс играет за нашу команду очень давно, он доверяет нам и знает, что сейчас нужно все внимание уделить плей-офф, - сказал владелец клуба Тед Леонсис. - Такова наша позиция на данный момент. Так что я не переживаю. И он не переживает. Сейчас нас интересует только "Бостон".