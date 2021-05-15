Андрей Рублев

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Российский теннисист Андрей Рублев со счетом 6:3, 3:6, 3:6 уступил итальянцу Лоренцо Сонего в четвертьфинальном матче престижного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет 2,5 млн евро.

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На грунтовом корте соперники провели 2 часа 35 минут. Андрей выполнил семь эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта. Лоренцо пять раз подал навылет, однажды допустил двойную ошибку и использовал три из четырех шансов взять подачу россиянина.

26-летний Лоренцо Сонего в полуфинале встретится с сербом Новаком Джоковичем, который в двухдневном противостоянии оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса - 4:6, 7:5, 7:5.

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Italy's Lorenzo Sonego defeats Rublev 3-6 6-4 6-3 in Rome to advance to his first Masters 1000 semi-final!#IBI21 pic.twitter.com/xaS7NiRS0D — Tennis TV (@TennisTV) May 15, 2021

23-летний Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Андрей четырежды доходил до четвертьфиналов на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).