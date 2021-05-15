Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС), президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев на пресс-конференции Федерации футбола Московской области заявил, что российский футбол является мировым флагманом.
"Российский футбол является мировым флагманом на данный момент. Мы думали над тем, кто еще проводит все соревнования, кто может составить нам конкуренцию.
Если посмотреть глобально, Российский футбольный союз в это тяжелое время проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу. На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки", - приводит слова Алаева "Р-Спорт".
Отметим, что в апреле Россия "взлетела" в рейтинге ФИФА на одну позицию, поднявшись с 39-го на 38-е место. В основе преображения лежат мартовские победы дружины Станислава Черчесова в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2022 над командами Мальты (3:1) и Словении (2:1).
В марте Россия переместилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Нидерланды. Этот рейтинг определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках по итогам сезона. Восьмое место позволит выставить в еврокубки пять клубов: два - в Лигу чемпионов, один - в Лигу Европы, два - в Лигу конференций (новый турнир).
Падение России в таблице коэффициентов УЕФА откровенно прокомментировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
"Да, мы на дне, дальше уже некуда! 26 матчей и только одну игру выиграли. Это дно! Надо выбираться из этого. Дело не в лимите на легионеров, его нужно отменять только, когда у нас будут косяками приходить молодые игроки. А как сейчас это сделать? У нас в сборную-то еле-еле набирается 25 человек. Нам не нужны реформы! Необходимы новые подходы к организации тренировочного процесса. Это не только физическая подготовка, а прежде всего тактика", - цитирует Колоскова "Спорт-экспресс".