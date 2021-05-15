Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС), президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев на пресс-конференции Федерации футбола Московской области заявил, что российский футбол является мировым флагманом.

"Российский футбол является мировым флагманом на данный момент. Мы думали над тем, кто еще проводит все соревнования, кто может составить нам конкуренцию.

Если посмотреть глобально, Российский футбольный союз в это тяжелое время проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу. На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки", - приводит слова Алаева "Р-Спорт" .

Отметим, что в апреле Россия "взлетела" в рейтинге ФИФА на одну позицию, поднявшись с 39-го на 38-е место. В основе преображения лежат мартовские победы дружины Станислава Черчесова в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2022 над командами Мальты ( 3:1 ) и Словении ( 2:1 ).

В марте Россия переместилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Нидерланды. Этот рейтинг определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках по итогам сезона. Восьмое место позволит выставить в еврокубки пять клубов: два - в Лигу чемпионов, один - в Лигу Европы, два - в Лигу конференций (новый турнир).

Падение России в таблице коэффициентов УЕФА откровенно прокомментировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.