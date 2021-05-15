В Будапеште на чемпионате Европы по водным видам спорта россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина выиграли золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, набрав по сумме пяти прыжков 307,44 балла.

Вторыми стали британки Эдем Чэнг и Лоис Тулсон (290,58), третьими - украинки Ксения Байло и София Лыскун (286,74).

Ранее Тимошинина заняла второе место в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В активе Юлии теперь три золотые медали континентальных первенств. Для Беляевой эта медаль стала второй на нынешних соревнованиях, ранее она победила в командных соревнованиях.

#aquatics2020bp ????????

DIVING ????????

10m Platform W

???? Ekaterina Beliaeva - Iuliia Timoshinina ????????

???? Eden Cheng - Lois Toulson ????????

???? Kseniia Bailo - Sofiia Lyskun ????????

⚠️ 35th LEN Aquatics Championships - Budapest 2020

???? Budapest, Duna Aréna

???? May 10th-23th, 2021#LENaquatics pic.twitter.com/l7BoWdR4g5 — LEN EuropeanAquatics (@LENaquatics) May 14, 2021

Позднее в субботу Евгений Кузнецов принес России еще одну золотую награду, победив в прыжках в воду с трехметрового трамплина. По сумме шести попыток Евгений набрал 525,20 балла. Вторым стал другой россиянин Никита Шлейхер (505,80), третьим - немец Мартин Вольфрам (484,65).

Ранее Кузнецов и Шлейхер выиграли серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на нынешнем турнире.

Для Кузнецова эта золотая медаль стала второй на нынешнем чемпионате Европы, до этого он стал победителем в командных соревнованиях. Теперь Евгений является пятикратным чемпионом Европы, Шлейхер - двукратным победителем первенства континента.

#aquatics2020bp ????????

DIVING ????????

3m Springboard Men



???? Evgenii Kuznetsov ????????

???? Nikita Shleikher ????????

???? Martin Wolfram ????????



⚠️ 35th LEN Aquatics Championships - Budapest 2020

???? Budapest, Duna Aréna

???? May 10th-23th, 2021#LENaquatics pic.twitter.com/rSaZ4r0w40 — LEN EuropeanAquatics (@LENaquatics) May 14, 2021

Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира, в активе российских спортсменов десять золотых, три серебряные и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Украины (4-4-2), на третьем - сборная Италии (4-2-6).

Чемпионате Европы по водным видам спорта, в программу которого также входят соревнования по плаванию в бассейне и на открытой воде, завершится 23 мая.