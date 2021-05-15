Бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано признан автором лучшего гола десятилетия в Российской Премьер-Лиге, сообщает пресс-служба лиги.

Бразильский форвард отправил мяч в ворота санкт-петербургского "Зенита" в ноябре 2017 года. "Спартак" в матче чемпионата страны победил принципиального соперника со счетом 3:1.

В голевом эпизоде Луис Адриано разогнал атаку столичного клуба, после быстрой комбинации мяч дошел до Зе Луиша, который пяткой откатил его под удар Адриано. В итоге бразилец нанес красивый обводящий удар из-за пределов штрафной площади.

Лучший гол десятилетия выбирали болельщики и эксперты в рамках специального конкурса РПЛ. Голосование проходило с декабря 2020 года по май 2021 года. В список претендентов на звание "гол десятилетия" входили 135 забитых мячей. В голосовании приняло участие более 300 тысяч человек.