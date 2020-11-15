В Лейпциге футболисты сборной Германии со счетом 3:1 победили команду Украины в матче пятого тура Лиги наций. После точного удара Романа Яремчука (12) хозяева поля ответили дублем Тимо Вернера (33', 64') и голом Лероя Сане (23').

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"Была нервозность в матче с Германией, но были и хорошие моменты, - приводит слова главного тренера украинцев Андрея Шевченко sport.ua. - У них классная команда, с быстрыми флангами, быстрыми игроками. Ребята, я считаю, где-то были близки к ничьей. Если бы реализовали все шансы, то, может быть, заслужили ничью. Три штанги? Это футбол. Самое главное, что у команды есть рисунок, мы создаем моменты. Для нас это сумасшедший опыт, мы играем против хороших команд".

???????? Read how Germany beat Ukraine to go top of their #UNL group ????— UEFA.com (@UEFAcom) November 14, 2020

После пяти сыгранных матчей группу 4 лиги А возглавляет сборная Германии (9 очков), далее следуют команды Испании (8), Украины (6) и Швейцарии (3).

В заключительном туре 17 ноября немецкие футболисты сыграют на выезде со сборной Испании, а украинцы в этот же день встретятся в гостях с командой Швейцарии.

Отметим, что сборная Франции, обыграв в гостях со счетом 1:0 команду Португалии благодаря голу Н'Голо Канте (54'), за тур до конца группового этапа обеспечила себе первое место в квартете 3 лиги А, набрав 13 очков.