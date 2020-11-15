Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон досрочно стал победителем чемпионата мира в классе машин "Формула-1". В гонке Гран-при Турции 35-летний британец занял первое место и за три этапа до окончания соревнования оказался недосягаемым для единственного преследователя - напарника по команде финна Валттери Боттаса, который в воскресенье финишировал в середине второго десятка.

Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся по этому показателю с рекордсменом "королевских гонок" легендарным немцем Михаэлем Шумахером.

"Знаю, часто говорю, что это превосходит самые смелые мечты, но всю жизнь я втайне мечтал об этом. Это казалось невероятным. Помню, видел, как Михаэль выигрывал свои титулы. Даже завоевать один, два или три титула - очень сложно, - приводит слова триумфатора ВВС. - Семь титулов - это просто невообразимо".

Второе место в гонке занял мексиканец Серхио Перес из "Рейсинг Пойнт", третьим стал немец Себастьян Феттель на "Феррари", оба пилота впервые в нынешнем сезоне попали в тройку самых быстрых. Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят в итоговом протоколе расположился на 12-й строчке.

За три этапа до финиша сезона в активе Хэмилтона 307 очков, второе место занимает Боттас (197), третье - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (170), Квят располагается на 14-й позиции (26). Следующий этап "Формулы-1" состоится в Бахрейне с 27 по 29 ноября.