Pixabay.com В женском чемпионате Дании по гандболу состоялся матч, который войдет в историю этого вида спорта. В споре аутсайдеров "Скандерборг" на последней минуте встречи одолел "Раннерс" со счетом 22:21

Pixabay.com

В женском чемпионате Дании по гандболу состоялся матч, который войдет в историю этого вида спорта. В споре аутсайдеров "Скандерборг" на последней минуте встречи одолел "Раннерс" со счетом 22:21.

Перед своей заключительной атакой гости при ничейном результате сняли вратаря, но риск не оправдался: голкипер "Скандерборга" Софи Амали Мот, завладев мячом, отправила его в пустые ворота.

Голы в исполнении голкиперов в гандболе - не редкость. Например, вратарь сборной России Анна Седойкина в прошлом году в игре чемпионата мира трижды огорчила румынскую команду.

Но ранее в гандболе решающие мячи забрасывали только полевые игроки, поэтому Софи Амали Мот стала первым вратарем, нанесшим победный бросок в официальном матче.

В турнирной таблице чемпионата Дании "Раннерс" (8 очков) занимает десятое место, "Скандерборг" (6) располагается на двенадцатом, лидирует после 12 туров "Виборг" (22), имеющий только одно поражение.