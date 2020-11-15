Испанский мотогонщик Алекс Маркес во время первой квалификации MotoGP Гран-При Валенсии чудом избежал тяжелейших травм после страшного падения с байка.

Спортсмен, заходя на вираж, не рассчитал правильно траекторию и слетел с мотоцикла, сделав сальто в воздухе и ударившись спиной об асфальтовое покрытие. После жесткого приземления на Маркеса на полной скорости мог наехать пилот, который двигался следом за испанским гонщиком, но, к счастью, этого не произошло.

К удивлению свидетелей произошедшего, пилот, выступающий за команду "Хонда", самостоятельно поднялся, вернулся в боксы и избежал серьезных травм.

Перед гонкой в Валенсии (начало в воскресенье, начало в 16:00 по московскому времени) 24-летний Алекс Маркес (67 очков) занимает 14 место в общем зачете.