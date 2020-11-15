Защитник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес снова сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает The Sun, о положительном результате теста бразилец узнал, находясь уже в расположении в национальной команды.

Алекс Телес отправился в сборную Бразилии и даже успел провести отборочный матч ЧМ-2022 с Венесуэлой 13 ноября, выйдя на замену на 96-й минуте. После завершения встречи пришли результаты тестирования всех бразильских игроков, после чего выяснилось, что футболист болен.

Телес уже переболел коронавирусом в октябре, пропустив матчи с "Челси", "РБ Лейпцигом", "Арсеналом", "Башакшехиром" и "Эвертоном".

В начале октября "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе бразильского защитника из "Порту" за 15 млн евро. Контракт 27-летнего футболиста рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на один год.

После восьми туров чемпионата Англии в активе "Манчестер Юнайтед" (10 очков) располагается лишь 14-м месте в турнирной таблице национального первенства.