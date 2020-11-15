Сборная Норвегии по футболу, в которой ранее полузащитник Омар Элабделлауи сдал сдал положительный тест на коронавирус, не полетела на матч группового этапа Лиги наций против команды Румынии, сообщается на официальном сайте Норвежской футбольной федерации (NFF).

Вся норвежская сборная ушла на обязательный карантин, что поставило под угрозу проведение матчей с командами Румынии и Австрии в Лиге наций.

Руководство NFF отправило письмо в Министерство здравоохранения Норвегии, где считают, что национальная команда может отправляться в другие государства, но правительство страны запретило сборной выезжать за пределы Норвегии.

"Мы разочарованы, что власти заставляют нас оставаться дома, - говорится в заявлении футболистов сборной Норвегии Стефана Йохансена, Мартина Эдегора и Джошуа Кинга. - Все европейские сборные, кроме Норвегии, сыграют на этой неделе международные матчи, это очень пагубно сказывается на амбициях сборной в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Теперь мы должны будем отправиться домой регулярным рейсом. Норвежские власти одобряют это, но в то же время отказывают нам в поездке в Румынию, куда мы должны были полететь чартерным рейсом, отдельно от всех".

Матч Румыния - Норвегия должен был состояться в воскресенье, на 18 ноября у сборной Норвегии запланирован гостевой матч против команды Австрии.