Испанский защитник Серхио Рамос не сумел реализовать два одиннадцатиметровых удара в матче группового этапа Лиги наций против команды Швейцарии (1:1). Оба пенальти 34-летний футболист исполнил не лучшим образом во втором тайме (57', 79').

Рамос до встречи в Базеле забил 25 мячей с пенальти подряд. В предыдущий раз испанец не смог реализовать 11-метровый удар в мае 2018 года в игре за испанский "Реал" против "Севильи". Ян Зоммер стал первым голкипером, который отразил два пенальти в одной встрече от Рамоса.

"Недавно я играл против Рамоса в Лиге чемпионов, поэтому к его пенальти я подготовился заранее. Думаю, во втором случае он хотел ударить подсечкой, но в итоге все для меня сложилось отлично", - сказал швейцарский вратарь, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Рамос провел за сборную 177-й матч, он стал лидером по количеству проведенных игр за национальную команду среди европейских футболистов.

❌ Por primera vez en los 100 años de historia de la @SeFutbol, un jugador ha fallado dos penaltis en un mismo encuentro



???? Nunca antes a la Roja le habían pitado dos penas máximas a su favor en un partido



???? @SergioRamos no tuvo su mejor noche



pic.twitter.com/OMgDsz3SU0— Post United (@postutd) November 14, 2020

Промахи Рамоса стоили испанцам лидерства в квартете. После пяти туров группу 4 лиги А теперь возглавляет сборная Германии (9 очков), далее следуют Испания (8), Украина (6) и Швейцария (3).

В заключительном туре 17 ноября немецкие футболисты сыграют на выезде с испанскими, а украинцы в этот же день встретятся в гостях со швейцарцами.