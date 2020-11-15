Pixabay.com В Сараево женская сборная России по баскетболу со счетом 72:68 обыграла команду Боснии и Герцеговины и сделала важный шаг к попаданию в финальный этап чемпионата Европы 2021 года

Pixabay.com

В Сараево женская сборная России по баскетболу со счетом 72:68 обыграла команду Боснии и Герцеговины и сделала важный шаг к попаданию в финальный этап чемпионата Европы 2021 года. Самым результативным игроком встречи стала Раиса Мусина, в активе которой 25 очков.

"Если честно - не помню, что сказал тренер в перерыве. Но зато помню, что в какой-то момент мы рассмеялись. Наверное, это зарядило нас положительными эмоциями, помогло собраться, не упасть духом и, наконец, выиграть матч", - приводит слова Мусиной официальный сайт РФБ.

В домашней игре годом ранее россиянки уступили главным конкуренткам по квартету с разницей в одно очко, поэтому субботняя победа с преимуществом "+4" имеет решающее значение с точки зрения турнирных перспектив.

После четырех туров россиянки под руководством Александра Ковалева лидируют в группе С с 7 очками, команда Боснии и Герцеговины (7) идет на втором месте, далее располагаются баскетболистки Швейцарии (6) и Эстонии (4).

Следующий матч россиянки проведут 4 февраля против команды Эстонии, а завершат отборочный турнир через два дня игрой с командой Швейцарии. Чемпионат Европы пройдет летом 2021 года в Испании и Франции.