Pixabay.com В Стамбуле футболисты сборной России в матче пятого тура группового этапа Лиги наций уступили со счетом 2:3 команде Турции

Pixabay.com

В Стамбуле футболисты сборной России в матче пятого тура группового этапа Лиги наций уступили со счетом 2:3 команде Турции. Первый мяч в игре забил Денис Черышев (11'), но вскоре гости остались в меньшинстве: арбитр встречи удалил за грубость Андрея Семенова (24').

Хозяева поля быстро воспользовались численным перевесом: еще до перерыва отличились Кенан Караман (26') и Дженгиз Ундер (32'). Во втором тайме Дженк Тосун (52'), реализовав пенальти, увеличил преимущество турецкой сборной до двух мячей.

Однако нашему сопернику это не гарантировало спокойную концовку встречи, так как Далер Кузяев (57') вскоре нанес последний точный удар в игре.

Сборная России впервые в истории проиграла команде Турции, ранее россияне выиграли четыре матча, еще три встречи завершились вничью.

Россия (8 очков) после пяти туров возглавляют таблицу группы 3 лиги В, далее идут команды Венгрии (7), Турции (6) и Сербии (2). Сборные Венгрии и Сербии проведут матч пятого тура позднее в воскресенье.

В заключительном матче россияне сыграют 18 ноября в гостях с командой Сербии, турки встретятся в тот же день на выезде с венграми.