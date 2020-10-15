Новым главным тренером московского футбольного клуба "Динамо" стал 41-летний немецкий специалист Сандро Шварц. Клуб заключил с ним контракт до конца сезона-2021/22.

В тренерский штаб Шварца вошли бывший нападающий "Динамо" украинец Андрей Воронин и немец Волкан Булут.

"Я очень горд, что мне представилась возможность работать в "Динамо". Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы. Сейчас в "Динамо" собрана молодая команда с крайне интересными перспективами. Я очень амбициозен, и мы сделаем все возможное для достижения наших целей", - заявил новичок.

Шварц работал в "Майнце" с 2017 по 2019 год. В ноябре прошлого года он был уволен после неудачного старта в первенстве Германии.

????Сандро Шварц передает привет всем динамовцам!



И да, он уже подучил русский ????



С нетерпением ждем тренера в Москве ???? pic.twitter.com/X69Mv3TjuB— ФК "Динамо" Москва (@fcdynamo) October 15, 2020

У руля "Динамо" немец сменит Кирилла Новикова, отправленного в отставку в конце сентября в связи с неудовлетворительными результатами.

Столичное "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав в десяти турах 17 очков. При этом команда не смогла пройти квалификацию Лиги Европы, уступив тбилисскому "Локомотиву". В ближайшем туре РПЛ бело-голубые 18 октября сразятся в гостях с ЦСКА.