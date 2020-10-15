КАМАЗ-мастер 15 октября на состоявшейся в Набережных Челнах пресс-конференции руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Владимир Чагин объявил пилотов , которые примут участие в ралли "Дакар-2021"

КАМАЗ-мастер

Пандемия коронавируса сказалась на технической подготовке знаменитой российской гоночной команды "КамАЗ-Мастер" к предстоящему в январе ралли-марафону "Дакар-2021". Об этом заявил "Интерфаксу" руководитель команды Владимир Чагин.

"Многие компоненты, которые используем у наших европейских поставщиков, мы не смогли получить либо получали в гораздо большие сроки. Конечно же, это осложнило подготовку автомобилей. Но в то же время мы старались делать все, чтобы не потерять в качестве подготовки. А время уже покажет. Все мы очень хотим, чтобы пандемия, которая нас застала и создала трудности, быстрее прошла", - сказал Чагин.

43-й по счету рейд "Дакар" пройдет с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.

Команда "КамАЗ-Мастер", которая является самым титулованным участником ралли в зачете грузовиков, планирует выставить на гонку четыре спортивных грузовика КАМАЗ-43509.

Россию в грузовом зачете представят экипажи действующего чемпиона "Дакара" Андрея Каргинова, Антона Шибалова, а также экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.

Пятикратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев не выступит в следующем году в качестве пилота. Он будет ассистировать Чагину "в решении всех организационных и технических задач".