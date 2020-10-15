Pixabay.com Баскетболисты "Химок" ввосьмером проиграли "Реалу" в Евролиге

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Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" потерпел поражение от мадридского "Реала" в гостевом матче третьего тура Евролиги.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 94:85 (25:25, 24:16, 21:16, 24:28) в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард гостей Девин Букер (22), его партнеру по команде Вячеславу Зайцеву (21 очко) не хватило одной результативной передачи для дабл-дабла.

Из-за вспышки коронавируса в подмосковном клубе в заявку "Химок" на игру вошли только восемь игроков. Химчане просили Евролигу о переносе ближайших матчей, но получили отказ. Однако принимать технические поражения по примеру питерского "Зенита" команда не стала.

Ранее положительные тесты на COVID-19сдали Янис Тимма, Джордан Мики, Грег Монро, Евгений Воронов и Максим Барашков. Из-за травм не играли Алексей Швед, Стефан Йович, Андрей Десятников, Сергей Карасев и Дайрис Бертанс.

"Поздравляю "Реал" и тренера Пабло Ласо с первой победой в Евролиге. Нам не хватает игроков, поэтому третий матч подряд мы проводим ввосьмером. Возможно, сказывается небольшая усталость, но так или иначе, матч был хорошим и я рад тому, как именно мы играли. Думаю, с каждым матчем мы становимся лучше. Надеюсь, в ближайшее время одержим победу", - заявил главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис.

A first win of the season for @RMBaloncesto in Round 3



Highlights... pic.twitter.com/CuRThPvtoq— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 14, 2020

"Химки" проиграли все три стартовых матча и находятся на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице. В следующем матче команде 16 октября предстоит встретиться на выезде с "Басконией".

В другом матче третьего раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на выезде победил в овертайме стамбульский "Фенербахче" со счетом 78:77 (12:10, 20:21, 17:20, 20:18, 9:8). В составе гостей 26 очков набрал Уилл Клайберн, у проигравших выделялся бывший армеец Нандо Де Коло (21 очко).

Для российской команды эта победа стала второй в сезоне при одном поражении. В четвертом раунде 16 октября москвичи примут немецкую "Альбу".