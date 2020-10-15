Стоп-кадр видео БЕЛАРУСЬ ИНФО / Youtube.com Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко не вышла на свободу по истечении административного ареста на 15 суток за участие в незаконных массовых мероприятиях оппозиции

Стоп-кадр видео БЕЛАРУСЬ ИНФО / Youtube.com

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко не вышла на свободу по истечении административного ареста на 15 суток за участие в незаконных массовых мероприятиях оппозиции.

Ее оставили за решеткой еще минимум на 72 часа по другому эпизоду, которое рассматривает суд Ленинского района Минска.

Обладательница бронзовой награды чемпионата Европы и финалистка женской Национальной баскетбольной лиги (WNBA) была арестована 30 сентября за участие в несанкционированном мероприятии и должна была выйти на свободу в четверг утром.

К воротам изолятора на улице Окрестина в Минске баскетболистку приехали встречать родители и многие звезды белорусского спорта, а также болельщики.

Однако родителям Левченко сообщили, что ее задержали еще на трое суток по другому эпизоду, в течение этого времени должны сообщить, когда и где пройдет новый суд.

Родители Елены Левченко ждут дочь рядом с ИВС на Окрестина.



Сегодня спустя ровно 15 суток после ареста, родителям Елены сообщили, что ее задержали еще на 72 часа по другому эпизоду. pic.twitter.com/lYefX2FYkS— TUT.BY (@tutby) October 15, 2020

Как отмечает портал Tut.by, Елена Левченко была среди первых представителей белорусского спорта, кто обозначил свою позицию по отношению к событиям в стране после прошедших в августе президентских выборов, выступив за их повторное проведение. Она была в числе спортсменов, поставивших подписи под коллективным письмом с жесткими требованиями к властям прекратить насилие в отношении демонстрантов, а также участвовала в маршах сторонников оппозиции.

Помимо прочих регалий, Левченко становилась чемпионкой России и обладательницей кубка страны в составе екатеринбургского клуба УГМК. В настоящее время 37-летняя баскетболистка выступает за китайский клуб "Сычуань Уэльс".

В среду также стало известно, что многократная чемпионка Белоруссии по тайскому боксу, трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы по муай-тай Александра Ситникова осуждена в Минске на десять суток административного ареста за участие в массовой акции протеста.