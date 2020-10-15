Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян проведет первую защиту своего титула в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом 12 декабря на шоу UFC 256 в Лас-Вегасе.

Главу UFC Дэйна Уайт объявил, что поединок Ян - Стерлинг будет соглавным событием на турнире UFC 256, хедлайнером которого станет бой Аманды Нуньес и Меган Андерсон.

Контракты на бой еще не подписаны, но переговоры почти завершены. Ян подтвердил дату проведения поединка с Стерлингом на своей странице в Twitter.

Россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив 13 июля техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В активе 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Стерлинг одержал 19 побед и потерпел три поражения.

В мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Петр недавно поднялся на десятое место, опередив знаменитого ирландца Конора Макгрегора.