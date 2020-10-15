si.robi / wikipedia.org Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) инициировала расследование в отношении американца Сэма Куэрри, который снялся с турнира в Санкт-Петербурге и самовольно покинул пределы РФ после положительного результата теста на COVID-19

si.robi / wikipedia.org

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) инициировала расследование в отношении американца Сэма Куэрри, который снялся с турнира в Санкт-Петербурге и самовольно покинул пределы РФ после положительного результата теста на COVID-19.

"Нам известно о грубом нарушении протокола безопасности одним из участников турнира в Санкт-Петербурге. Соблюдение норм безопасности имеет ключевое значение в текущих обстоятельствах. Хотим напомнить всем игрокам, что нарушение протоколов может поставить под угрозу проведение турниров АТР. В соответствии со сводом правил, мы крайне серьезно относимся к данному инциденту и проводим расследование", - говорится в заявлении АТР.

Ранее в официальном аккаунте ATP в Twitter появилось сообщение, что тест на коронавирус одного из игроков St. Petersburg Open дал положительный результат, теннисист был снят с соревнований. Затем Куэрри сообщил, что снялся с соревнований из-за болезни.

При этом американец не стал дожидаться предписаний российских органов здравоохранения и в срочном порядке покинул РФ. Он оплатил частный самолет и перевез свою семью в "соседнюю европейскую страну", которая не требует для въезда отрицательный тест на COVID-19. Свое местоположение спортсмен скрывает.

Как сообщает журналист The New York Times Бен Ротенберг, Куэрри, его жена и восьмимесячный ребенок бежали из России, опасаясь принудительной госпитализации. Поначалу американцы согласились провести 14 суток в изоляции в российском пятизвездочном отеле "Времена года", но после дальнейших контактов с местными органами здравоохранения решили бежать из страны.

Tennis ace Sam Querrey and family flee Russia on private jet after getting COVID-19



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Поступок Куэрри оправдал экс-тренер Марии Шараповой американец Майкл Джойс, отвечая на упреки в безответственном поведении теннисиста.

"Все так, но я бы, будучи с женой и восьмимесячным ребенком сделал то же самое. Ни за что не лег бы в советскую больницу, еще и отдельно от ребенка", - написал он.

Если вина Куэрри будет доказана, то американец может быть оштрафован на 100 тысяч долларов и отстранен от участия в турнирах ATP на срок до трех лет, утверждает журналист The Guardian Тумаини Карайоль на своей странице в Twitter.

На счету 33-летнего Сэма Куэрри 10 побед на турнирах серии ATP, последний титул американец завоевал в августе 2017 года. В настоящее время он занимает 49-ю строчку мирового рейтинга.