В Континентальной хоккейной лиге может появиться клуб из Израиля

Тель-Авив и Хайфа готовы рассмотреть вопрос по строительству дворца для матчей местной команды в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил ТАСС президент клуба "Бат-Ям" и бывший глава Федерации хоккея Израиля Евгений Гусин.

По словам Гусина, который является воспитанником воскресенского "Химика" и в течение 15 лет был бессменным голкипером сборной Израиля, инициативная группа достигла договоренности по месту для строительства арены с руководством двух вышеуказанных израильских городов. В ближайшее время будет объявлен тендер на строительство ледового дворца.

"Мы поставили перед собой цель сделать хоккей одним из ведущих видов спорта в стране. Разработали программу развития, несколько последних лет посматривали в сторону КХЛ. Еще в 2013 году Вячеслав Фетисов, который тогда был в Израиле, сказал, что видит перспективу создания команды. Тогда к этим словам многие здесь относились скептически, но два года назад мы начали работать над проектом создания команды КХЛ, обратились в лигу, которая сказала, что заинтересована в расширении и видит в Израиле перспективу", - заявил Гусин.

Израильская сторона уже обсуждала с КХЛ, в каком дивизионе может сыграть команда в случае ее создания.

"Мы провели определенные переговоры, есть понимание. В КХЛ есть заинтересованность, чтобы команда была создана. Израиль является той страной, которая может стать в дальнейшем сферой влияния российского хоккея", - отметил он.