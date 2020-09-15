Финский клуб "Йокерит" продолжит соблюдать двухнедельный карантин, несмотря на отсутствие в команде положительных тестов на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба команды из Хельсинки, в понедельник все представители клуба прошли соответствующее тестирование, результаты которого оказались отрицательными.

Тем не менее, согласно предписанию финских чиновников здравоохранения, "Йокерит" продолжит оставаться на 14-дневном карантине, из-за которого пропустит пять матчей КХЛ.

Игроки могли подвергнуться заражению 9 сентября во время домашней игры регулярного чемпионата с нижнекамским "Нефтехимиком", где позднее была зафиксирована вспышка COVID-19.

"Нефтехимик" прибыл в Финляндию во вторник, при этом тесты не выявили заражения ни у кого из игроков команды. После матча с "Йокеритом" на льду "Хартвалл Арены" нижнекамская команда отправилась на следующую игру в Ригу, где тесты нескольких игроков оказались положительными.

The entire #Jokerit team underwent new tests for COVID-19 on Monday. All results were negative.



The team continues in 14-day quarantine which was ordered by the Finnish healthcare officials last Friday. #KHL— Jokerit Helsinki (@Jokerit_EN) September 15, 2020

КХЛ перенесла пять матчей с участием "Йокерита", которые должны были пройти с 11 по 21 сентября (против "Ак Барса", "Северстали" и "Металлурга" в Хельсинки, а также выездные встречи против "Витязя" и ЦСКА).