Telegram-канал "Спорт Шредингера" В опубликованном в социальных сетях видеоролике Куат призывал избивать камнями и палками дезинфекторов, "травящих народ", а также стрелять из автоматов по вертолетам, которые, по мнению спортсмена, распыляют коронавирус

Telegram-канал "Спорт Шредингера"

Казахстанский боец смешанных единоборств (МАА) Куат Хамитов был доставлен в полицию Алма-Аты за призывы к массовым беспорядкам на фоне усиления в стране мер по профилактике коронавирусной инфекции.

В опубликованном в социальных сетях видеоролике Куат призывал избивать камнями и палками дезинфекторов, "травящих народ", а также стрелять из автоматов по вертолетам, которые, по мнению спортсмена, распыляют коронавирус.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео с участием гражданина Хамитова К. с призывами к насилию. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 272 части 3 Уголовного кодекса (призывы к массовым беспорядкам). Гражданин Хамитов К. доставлен в департамент полиции города Алматы для проведения соответствующих процессуальных действий", - говорится в сообщении пресс-службы городского департамента полиции.

По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение, а действиям спортсмена будет дана правовая оценка.

В полиции напомнили, что за призывы к активному неподчинению требованиям представителей власти и призывы к насилию над гражданами грозит лишение свободы сроком до трех лет.