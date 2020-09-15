Матч-реванш между временным чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянином Александром Поветкиным и бывшим обладателем этого титула британцем Диллианом Уайтом состоится 21 ноября, сообщает в Twitter руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Первый бой между Поветкиным и Уайтом прошел 22 августа в британском Брентвуде и завершился победой Русского Витязя нокаутом в пятом раунде.

После поражения Уайт решил воспользоваться своим правом на матч-реванш, чтобы вернуть себе позицию обязательного претендента на титул WBC.

В условиях пандемии Хирн проводит бои на закрытой территории вокруг особняка в Брентвуде, где располагается штаб-квартира его компании. Все поединки, которые там состоялись, прошли с соблюдением необходимых мер безопасности.

????ACTION-PACKED AUTUMN????



???? Alexander Povetkin vs Dillian Whyte 2 is the explosive ending to the autumn schedule on Sky, featuring world title fights, Joshua Buatsi and the WBSS final ????— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 15, 2020

Александр Поветкин, которому 2 сентября исполнился 41 год, выиграл на профессиональном ринге 36 боев (24 из них нокаутом), один завершил вничью и два проиграл. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 - нокаутом) и два поражения.