Экс-футболист сборной России Роман Широков стал фигурантом уголовного дела

Против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на адвоката спортсмена Вадима Лялина.

Наказание по данной статье предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы на срок до одного года, в также арест на срок до четырех месяцев. То же деяние, совершенное из хулиганских побуждений, грозит лишением свободы на срок до двух лет.

Дело возбудили в Москве после инцидента с арбитром Никитой Данченковым, произошедшим 10 августа на стадионе академии "Спартака". Тогда во время матча команды телеканала "Матч ТВ" Широков избил ногами арбитра, показавшего ему красную карточку.

Момент нападения на арбитра был запечатлен на видео и опубликован в соцсетях. На кадрах видно, что судья упал на газон от удара в лицо, после чего футболист пнул ногой уже лежащего мужчину.

На следующий день Роман принес извинения потерпевшему, организаторам турнира, партнерам по команде и зрителям, назвав свой поступок неподобающим.

Добивание ногой в лицо pic.twitter.com/SlOD1s6I0s— Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Позже стало известно, что арбитр снял побои и подал заявление в полицию. Сторона истца квалифицировала инцидент как покушение на убийство из хулиганских побуждений, подобное обвинение предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным РЕН ТВ, Широков не стал "договариваться" и заключать перемирие с Данченковым. При этом он полностью признал свою вину и выразил готовность понести заслуженное наказание, а также возместить материальную компенсацию, если ее назначит суд.

Широков завершил карьеру футболиста летом 2016 года. Он известен по выступлениям за "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную страны и стал обладателем бронзы чемпионата Европы 2008 года. В 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России. Ранее в этом году хорватские СМИ объявили его величайшим пьяницей современного футбола.