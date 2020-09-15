Благодаря шайбе российского нападающего Дениса Гурьянова в овертайме "Даллас Старз" одержал волевую победу над "Вегасом" и впервые за 20 лет вышел в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Эдмонтоне завершилась победой "Далласа" со счетом 3:2. Помимо Гурьянова, который реализовал большинство на четвертой минуте овертайма, у победителей отличились Джейми Бенн и Йоэль Кивиранта, сравнявшие счет после точных бросков Чендлера Стивенсона и Райлли Смита.

Отметим, что хоккеисты "Старз" за 10 минут до конца третьего периода проигрывали две шайбы, но сумели переломить ход встречи.

Гурьянов стал лишь пятым новичком в истории НХЛ, шайба которого в овертайме вывела команду в финал Кубка Стэнли.

Помимо победной шайбы, Гурьянов записал на свой счет голевую передачу. Еще один российский форвард "Далласа" Александр Радулов также сделал голевую передачу, а вратарь техасской команды Антон Худобин отразил 34 броска из 36.

В финале Кубка Стэнли "Старз" встретятся с победителем финала Восточной конференции, где "Тампа" ведет у "Айлендерс" со счетом 3-1.