Петербургский "Зенит" вернул себе лидерство в Премьер-лиге

Петербургский "Зенит" победил тульский "Арсенал" домашнем в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе "Газпром-Арена" завершилась со счетом 3:1 в пользу ее хозяев, которые благодаря этому успеху вернули себе первенство в турнирной таблице.

Дебютным голом за петербуржцев отметился Андрей Мостовой (25'), также у победителей отличились Артем Дзюба (31') и Александр Ерохин (86'). Единственный гол "Арсенала" провел Юрий Ковалев (60').

После семи туров "Зенит" набрал 16 очков и вернулся на первую строчку в таблице, у "Арсенала" осталось пять баллов, туляки располагаются на 14-м месте.

В заключительном матче тура московский "Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Ростовом" - 0:0.

Столичный клуб не может одержать победу в чемпионате в пятом матче подряд, потерпев два поражения и трижды сыграв вничью. "Ростов" не проигрывает на протяжении четырех встреч - две победы и две ничьи.

Ростовчане с 11 очками располагается на седьмой строчке, "Локомотив" набрал на два балла меньше и идет девятым.