Главный тренер футбольной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктор Зубченко в максимально экспрессивной форме выразил недовольство действиями судьи, который показал его команде семь желтых карточек и одну красную

Национальная студенческая футбольная лига / Youtube.com

Главный тренер футбольной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктор Зубченко в максимально экспрессивной форме выразил недовольство действиями судьи, который показал его команде семь желтых карточек и одну красную. Он сравнил арбитра с Гитлером и Наполеоном и заявил, что выпустил бы в него две пули.

Его заявление во флэш-интервью после матча Национальной студенческой футбольной лиги в Евпатории с Калмыцким государственным университетом из Элисты взорвало жанр и быстро стало вирусным на официальном ютуб-канале лиги.

"Все было хорошо. Во втором тайме пошли какие-то вообще непонятные мне действия судьи. Чтоб вы понимали, насколько я ненавижу этого судью: если взять двух самых ненавистных людей, которые у меня есть на этой планете, Гитлера и Наполеона, поставить между ними судью, и дать мне две пули, я бы все две пули всадил в судью. Это просто ужас какой-то! У меня волосы шевелятся даже там, где они не растут", - заявил Зубченко.

Проснувшегося знаменитым тренера попросили пояснить, чем именно ему не угодил Наполеон. Специалист рассказал порталу Sport24 , что является патриотом и не любит тех, кто нападал на Россию.

В тот же ряд он мог бы поставить Чингисхана и ростовского маньяка Чикатило, но "говорил на эмоциях и мог перепутать".

А вообще, это высказывание - отсылка к сериалу "Офис". В одной из серий глава бумажной компании Майкл Скотт заявил, что если бы держал в руке пистолет с двумя пулями и оказался в одной комнате с Гитлером, Усамой Бен Ладеном и кадровиком Тоби, всадил бы две пули в Тоби.