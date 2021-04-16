Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу пар на World Team Trophy

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Сборная России упрочила лидерство на проходящем в японской Осаке турнире World Team Trophy, иначе именуемого командным чемпионатом мира по фигурному катанию, благодаря победе в короткой программе соревнований спортивных пар.

Чемпионы мира Мишина и Галлямов первенствовали с результатом 73,77 балла. Второе место заняли итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (66,09), третье - японцы Рику Миура/Рюити Кихара (65,82).

Сборная России занимает первое место на турнире с 61 очком. Отрыв от команды США, идущей второй, теперь увеличен до пяти баллов. Третью строчку занимает сборная Японии (52). Далее идут Италия (36), Франция (34), Канада (30).

???? Mishina/Galliamov skate into first in the Pairs Short Program, taking 12 points for Team Russia! Della Monica/Guarise take 11 points for Team Italy and Miura/Kihara take 10 points for Team Japan!

Current standings: https://t.co/JRGIE0bL7x#WTTFigure #FigureSkating pic.twitter.com/HZKqMXpATG — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) April 16, 2021

Следующими на лед в пятницу выйдут танцевальные дуэты, которые представят произвольный танец, а затем насыщенная программа турнира продолжится произвольным прокатом мужчин.

В четверг первое место в ритм-танце заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в одиночном женском катании на двух первых строчках расположились Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, а в мужском - лучшим из россиян стал Михаил Коляда, показавший пятый результат.

Турнир World Team Trophy является коммерческим стартом с призовым фондом в один миллион долларов, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).