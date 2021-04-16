Официальный экипировщик Олимпийской команды России, компания ZASPORT, накануне в гостинице "Космос" презентовал форму, в которой отечественные атлеты будут выступать на летней Олимпиаде-2020 в Токио

АГН "Москва" / Софья Сандурская

Официальный экипировщик Олимпийской команды России накануне в гостинице "Космос" презентовал форму, в которой отечественные атлеты будут выступать на летней Олимпиаде-2020 в Токио. В ней объединили традиционную символику сборной России с японскими мотивами.

Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS), введенных за продолжающиеся допинговые манипуляции на государственном уровне, отечественные спортсмены не смогут конкурировать в Токио под флагом и гимном страны. Им также запрещено использовать на форме название "Сборная России". Команда будет выступать под аббревиатурой ROC - Russian Olympic Committee.

Однако флаг России отчетливо виден на новой форме, на что в ходе презентации указал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Самым главным символом является флаг, мы его не можем использовать. Но использовали цвета флага. В тех моделях, которые вы видели, национальный флаг виден отчетливо", - подчеркнул он, поблагодарив экипировщика Zasport за оперативность при подготовке этого проекта.

Бренд Zasport принадлежит Анастасии Задориной - дочери главы службы обеспечения ФСБ, которая выпускала линейку патриотических футболок со слоганом "Санкции? Не смешите мои искандеры". До этого в течение 15 лет форму олимпийцам шила Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича.

Задорина заявила, что ее компания изначально разработала "нейтральную" форму для российских спортсменов, чтобы быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. В дальнейшем были учтены все требования Международного олимпийского комитета (МОК) и оперативно согласованы эскизы формы после введения санкций.

Дизайн формы российской команды на Олимпиаду в Токио уже утвержден МОК в соответствии с разработанными и опубликованными требованиям, несмотря на очевидное использование цветов "запрещенного" российского триколора. На последнее обстоятельство обратил внимание журналист газеты New York Times Тарик Панья.

"Смотрите, новая форма российских спортсменов напоминает гигантский флаг России. Да, флаг России, который якобы запрещен на Олимпиаде-2020", - написал он в Twitter.

Oh look, the Russian Olympic uniform looks like a giant Russian flag. That's right the Russian flag that was supposedly banned from the 2020 Olympics ???? https://t.co/72abw7B3Pi — tariq panja (@tariqpanja) April 15, 2021

В экипировке присутствует и современный вариант распространенного элемента русского костюма - оплечья, которое трансформировалось в графическое ожерелье вокруг шеи. А на внутренней стороне парадных и тренировочных костюмов нанесен некий оберег - пожелание удачи. Участники делегации получат комплект, включающий в себя около 60 элементов экипировки, включая купальники, сланцы, ремни и чемоданы.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому отечественные спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна, национальных эмблем или символов.

Олимпийские игры-2020, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.