Омский "Авангард" стал вторым финалистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одолев в овертайме седьмого матча полуфинальной серии казанский "Ак Барс".

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Омский "Авангард" стал вторым финалистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одолев в овертайме седьмого матча полуфинальной серии казанский "Ак Барс". Встреча в Казани завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, победу которым принес точный бросок Оливера Каски.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Семенов (11'), Оливер Каски (20', 64') и Вилле Покка (50'). У проигравших отличились Дмитрий Воронков (13'), Альберт Яруллин (35') и Артем Галимов (37'). Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Авангарда".

В семи играх ни одна из команд не смогла выиграть домашнюю игру, это произошло впервые в истории плей-офф КХЛ. "Ак Барс" проиграл два стартовых матча в Казани (1:3 и 0:2), а также уступил дома в пятой и седьмой игре (2:3 ОТ и 3:4 ОТ) . "Авангард", в свою очередь, проиграл третий (1:2), четвертый (1:2) и шестой матчи (0:2) в Балашихе, где проводит свои домашние игры.

Переживите еще раз главные события 7-й игры финала Востока за 1 минуту.#КубокГагарина pic.twitter.com/7S5FhU6Q73 — КХЛ (@khl) April 16, 2021

Соперником "Авангарда" в борьбе за Кубок Гагарина будет московский ЦСКА, который ранее в шести матчах победил в полуфинальной серии петербургский СКА. Первый матч финальной серии состоится 18 апреля в Москве.

Омичи ранее пробивались в финал турнира в 2012 и 2019 годах, но еще ни разу не становились обладателями Кубка Гагарина. ЦСКА добывал трофей в 2019 году и является его действующим обладателем, так как следующему розыгрышу помешал коронавирус.