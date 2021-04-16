Определились полуфиналисты розыгрыша Лиги Европы УЕФА

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В четверг на футбольных полях континента определились все участники полуфинальной стадии второго по значимости еврокубка - розыгрыша Лиги Европы УЕФА. Полуфинальные пары уже известны.

В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" дважды обыграл испанскую "Гранаду" с одинаковым счетом 2:0. В ответной домашней игре отличились Эдинсон Кавани (5') и игрок гостей Хесус Вальехо, который отправил мяч в свои ворота в компенсированное время.

Римская "Рома" выбила из турнирной сетки нидерландский "Аякс", после гостевой победы 2:1 сыграв вничью 1:1 на своем поле . У хозяев забитым мячом отметился Эдин Джеко (72'), у гостей - Брайан Бробби (49').

Лондонский "Арсенал", напротив, после скромной домашней ничьи 1:1 в ответном четвертьфинальном матче на выезде разгромил чешскую "Славию" 4:0. Забитыми мячами отметились Николя Пепе (18'), Александр Ляказетт (21' пен, 77') и Букайо Сака (24').

"Вильярреал" в 1/4 финала уверенно прошел хорватское "Динамо" из Загреба, нанеся сопернику два поражения - 1:0 и 2:1. В ответном матче четвертьфинала в составе победителей забивали Пако Алькасер (36') и Херард Морено (43'), у проигравших - Мислав Оршич (75').

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Итоги ответных матчей 1/4 финала #ЛигаЕвропы ????????????https://t.co/Rd9v4OGTvJ pic.twitter.com/CokjMTk1Wm — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 15, 2021

В полуфиналах Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ромой", а "Арсенал" - с "Вильярреалом". Первые полуфинальные матчи пройдут 29 апреля, ответные - 6 мая. Финал турнира запланирован на 26 мая в польском Гданьске.