Станислав Сухина выходит из судейской комнаты перед матчем со "Спартаком"

FC Spartak Moscow / YouTube

Московский "Локомотив" проведет ближайший домашний матч Российской Премьер-лиги (РПЛ) на нейтральном поле из-за появления начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура РПЛ со "Спартаком", сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"Локомотив" 11 апреля на своем поле победил "Спартак" со счетом 2:0. В понедельник "Спартак" опубликовал на клубном сайте видеосюжет о матче, в котором было показано появление экс-арбитра Сухины в судейской комнате.

"За необспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафовать "Локомотив" на 300 тысяч рублей и обязать провести матч 29-го тура на нейтральном поле в другом городе", - цитирует Григорьянца агентство "Р-Спорт" .

"Локомотив" в 29-м туре 8 мая примет московское "Динамо".

Ранее в сезоне Сухина и "Локомотив" уже подвергались санкциям КДК за подобное поведение начальника "красно-зеленых" после игры пятого тура РПЛ с грозненским "Ахматом" (3:2). Тогда "красно-зеленые" были наказаны проведением домашнего матча на нейтральном поле условно с испытательным сроком до конца нынешнего сезона.