Виктория Синицина и Никита Кацалапов

David W. Carmichael / wikimedia.org

Сборная России сохранила лидерство на проходящем в японской Осаке турнире World Team Trophy, иначе именуемого командным чемпионатом мира по фигурному катанию, после второго для соревнований.

Россияне лидируют с 91 очком, отрыв от идущей второй команды США (83) увеличился до восьми баллов. Третье место занимает сборная Японии, в активе которой 78 очков.

В пятницу после успеха в короткой программе спортивных пар Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в произвольном танце. Они набрали 130,15 балла, опередив итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,75) и американцев Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкера (110,16).

Далее в произвольной программе у мужчин первенствовал американец Натан Чен (203,24 балла). Второе место занял японец Юдзуру Ханю (193,76), а третье - россиянин Михаил Коляда (180,72). Его соотечественник Евгений Семененко (166,33) стал пятым.

???? Sinitsina/Katsalapov win the Free Dance to win 12 points for Team Russia at the ISU World Team Trophy! Guignard/Fabbri win 11 points for Team Italy and Hawayek/Baker win 10 points for Team USA!



Team standings: https://t.co/ivYoj6JEVZ#WTTFigure #FigureSkating pic.twitter.com/WNrUGRxhMU — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) April 16, 2021

Турнир завершится в субботу. В заключительный день соревнований произвольную программу покажут пары и женщины.

Соревнование World Team Trophy является коммерческим стартом с призовым фондом в один миллион долларов, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Он проводится с 2009 года. Четыре раза победителем становилась сборная США, два раза - Япония. Россия дважды становилась серебряным призером, один раз - бронзовым.