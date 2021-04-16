Российский клуб УГМК стал финалистом женской баскетбольной Евролиги

FIBA - The Basketball Channel / YouTube

В "Финале четырех", который проходит в Стамбуле, российский баскетбольный клуб УГМК обыграл турецкий "Фенербахче" со счетом 88:84 в полуфинальном матче женском плей-офф Евролиги.

Самым результативным игроком матча стала защитник УГМК Элли Куигли, набравшая 27 очков. В составе "Фенербахче" больше всех очков набрала украинка Алина Ягупова (26).

В финале УГМК сыграет с победителем матча между испанской "Авенидой" и венгерским "Шопроном", встреча которых состоится позднее в пятницу.

It was a barn-burner in Istanbul! ????@BasketballUmmc take down a proud @fbkadinbasket and will defend the #EuroLeagueWomen title! ???? — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 16, 2021

Финальный матч и игра за третье место состоятся 18 апреля. Женская Евролига проводится с 1959 года. Действующим победителем является УГМК, выигравший турнир в сезоне-2018/19. Всего у команды из Екатеринбурга пять титулов. Сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.