Фото: Андрей Родников / youtube.com В матче второго тура чемпионата России по футболу ЦСКА в Москве со счетом 2:1 победил "Тамбов". В составе армейского клуба мячи забили Константин Кучаев (29') и Илья Шкурин (55'), у гостей отличился Александр Карапетян (42')

Фото: Андрей Родников / youtube.com

В матче второго тура чемпионата России по футболу ЦСКА в Москве со счетом 2:1 победил "Тамбов". В составе армейского клуба мячи забили Константин Кучаев (29') и Илья Шкурин (55'), у гостей отличился Александр Карапетян (42').

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение во втором матче подряд и покинул поле в середине второго тайма. Вместо Дзагоева вышел нападающий Шкурин, который перед игрой заявил, что не будет выступать за сборную Белоруссии пока в стране существует режим Лукашенко.

"Полностью довольны игрой Шкурина, поздравляю его с победным голом. Обратная замена? Он очень хорошо поработал. Не хотел его менять, но нам нужно было выпустить Бийола", - сказал после финального свистка главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который заменил героя встречи на 88-й минуте.

Все матчи второго тура #ТинькоффРПЛ завершились ✅



Какой результат стал самым неожиданным? ✍️ pic.twitter.com/s67a25yhik— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 15, 2020

После трех туров таблицу чемпионата России возглавляют три клуба - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив", в активе которых по шесть очков. Далее располагаются "Спартак" (4) и "Динамо" (4).