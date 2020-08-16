Pixabay.com Колосову стало плохо во время товарищеского матча "Олимпика" и "Строгино", команды которых состояли из игроков 2003 года рождения. Он потерял сознание на поле. Медицинские сотрудники оказали ему первую помощь, 17-летнего футболиста доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти его жизнь

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Футболист команды Москомспорта "Олимпик" Михаил Колосов, скончавшийся в субботу, регулярно проходил медицинское обследование и не имел никаких проблем со здоровьем, сообщается на странице академии футбольного клуба "Строгино" в Instagram.

Колосову стало плохо во время товарищеского матча "Олимпика" и "Строгино", команды которых состояли из игроков 2003 года рождения. Он потерял сознание на поле. Медицинские сотрудники оказали ему первую помощь, 17-летнего футболиста доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти его жизнь.

"Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ФК "Строгино" приносят соболезнования всем родным и близким Михаила. Его семье будет оказана всесторонняя помощь", - говорится в сообщении.