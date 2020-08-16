marcopa82 / DepositPhotos Футболисты "Лиона" переиграли со счетом 3:1 "Манчестер Сити" в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

marcopa82 / DepositPhotos

Футболисты "Лиона" переиграли со счетом 3:1 "Манчестер Сити" в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, который состоялся на лиссабонском стадионе "Жозе Алваладе".

В составе французского клуба мячи забили Максвелл Корне (24') и Мусса Дембеле (79', 87'), у английского команды отличился Кевин де Брейне (69').

"Горжусь своими игроками, - приводит слова главного тренера французов Руди Гарсии RMC Sport. - Мы верили в себя, знали, что не являемся фаворитами в матче против топовой команды, но нам удалось забить три мяча и пропустить лишь один. Мы показали настоящий командный дух. Для Дембеле было разочарованием не попасть в стартовый состав, но я заверил его, что от него будет многое зависеть".

"Лион" в полуфинале турнира сыграет с мюнхенской "Баварией", в другом матче за выход в финал встретятся "Лейпциг" и "Пари Сен-Жермен", также представляющие чемпионаты Германии и Франции.

К слову, впервые в истории Лиги чемпионов в полуфинале нет ни одной команды из Испании, Англии и Италии.