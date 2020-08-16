yobro10 / DepositPhotos В Орландо баскетболисты "Портленда" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 126:122 победили "Мемфис" в матче за выход в плей-офф

yobro10 / DepositPhotos

В Орландо баскетболисты "Портленда" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 126:122 победили "Мемфис" в матче за выход в плей-офф соревнования.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий уступившей стороны Джа Морант, набравший 35 очков. У "Портленда" больше всех очков в активе Дамиана Лилларда (31).

"Портленд" оказался последним участником плей-офф. Таким образом, стали известны все пары 1/8 финала НБА.

В первом раунде "Милуоки" сыграет с "Орландо", "Торонто" - с "Бруклином", "Бостон" - с "Филадельфией", "Майами" - с "Индианой", "Лос-Анджелес Клипперс" - с "Далласом", "Хьюстон" - с "Оклахомой", "Денвер" - с "Ютой", "Портленд" - с "Лос-Анджелес Лейкерс".

Ready for the #NBAPlayoffs. ????????



LAKERS vs. TRAIL BLAZERS



CLIPPERS vs. MAVERICKS



NUGGETS vs. JAZZ



ROCKETS vs. THUNDER



BUCKS vs. MAGIC



RAPTORS vs. NETS



CELTICS vs. 76ERS



PACERS vs. HEAT— NBA (@NBA) August 16, 2020

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля, доигрывали его 22 команды, все матчи состоялись в спортивном комплексе Disney в Орландо, где 17 августа начнется плей-офф.